Raebareli News: पासी समाज के जिलाध्यक्ष की गाड़ी में तोड़फोड़, चार पर प्राथमिकी

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सैदनपुर गांव निवासी रामू पासवान के बेटे का तिलकोत्सव था। इसमें नौटंकी कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। देशराज पासी भी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने गांव निवासी लखन के दरवाजे पर अपनी एसयूवी खड़ी की और भोजन करने चले गए। इसी दौरान आरोपियों ने पथराव कर गाड़ी का आगे का शीशा तोड़ दिया। जानकारी होने पर देशराज ने विरोध किया तो आरोपियों ने उनके साथ गालीगलौज की और जानमाल की धमकी दी। इसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी। गाड़ी में तोड़फोड़ और जिलाध्यक्ष से अभद्रता से नाराज लोगों ने हंगामा किया और कार्रवाई की मांग की।पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी नशे में थे। जिलाध्यक्ष की तहरीर पर भदोखर थाना क्षेत्र के पकरा गिरिफ्ता गांव निवासी अमरेश पासी, सीधेमऊ मजरे मनेहरू निवासी सनोज, गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के चिचौला गांव निवासी शिवा समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। अमरेश और सनोज को हिरासत में लिया गया है। सीओ सदर आशीष निगम ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर दो आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।एक ही समाज के थे विवाद करने वाले लोगघटना की सूचना पर भदोखर थाना प्रभारी राकेशचंद्र आनंद ने पुलिस टीम को तत्काल गांव भेजा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, विवाद में शामिल दोनों पक्ष एक ही समाज के थे।