Raebareli News: जलभराव से एनटीपीसी की दो यूनिटें अब भी बंद
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:38 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:38 AM IST
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ऊंचाहार। लगातार बारिश के कारण एनटीपीसी ऊंचाहार परियोजना में हुए जलभराव का असर बिजली उत्पादन पर बना हुआ है। बुधवार रात परियोजना की पहली यूनिट भी बंद हो गई। हालांकि बृहस्पतिवार सुबह दूसरी यूनिट को चालू कर उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन दो यूनिटों के बंद रहने से अभी भी करीब 420 मेगावाट बिजली उत्पादन प्रभावित है। जलभराव से निपटने के लिए 45 पंप लगाकर पानी निकाला जा रहा है।
1550 मेगावाट क्षमता वाली परियोजना की छह यूनिटों में से दूसरी यूनिट सोमवार और चौथी यूनिट मंगलवार को बंद हुई थी। पांचवीं यूनिट पहले से वार्षिक अनुरक्षण के लिए बंद है। बुधवार को चौथी यूनिट चालू कर दी गई, लेकिन उसी रात पहली यूनिट बंद करनी पड़ी। दूसरी यूनिट के चालू होने से कुछ राहत मिली है, फिर भी उत्पादन सामान्य नहीं हो सका है।
बृहस्पतिवार शाम तक दूसरी यूनिट 162, तीसरी 172, चौथी 175 और छठवीं यूनिट 409 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रही थी। मानव संसाधन प्रमुख पंकज अरोरा ने बताया कि जलभराव के कारण संचालन प्रभावित हुआ है और तेजी से पानी निकालने का काम जारी है।
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1550 मेगावाट क्षमता वाली परियोजना की छह यूनिटों में से दूसरी यूनिट सोमवार और चौथी यूनिट मंगलवार को बंद हुई थी। पांचवीं यूनिट पहले से वार्षिक अनुरक्षण के लिए बंद है। बुधवार को चौथी यूनिट चालू कर दी गई, लेकिन उसी रात पहली यूनिट बंद करनी पड़ी। दूसरी यूनिट के चालू होने से कुछ राहत मिली है, फिर भी उत्पादन सामान्य नहीं हो सका है।
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बृहस्पतिवार शाम तक दूसरी यूनिट 162, तीसरी 172, चौथी 175 और छठवीं यूनिट 409 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रही थी। मानव संसाधन प्रमुख पंकज अरोरा ने बताया कि जलभराव के कारण संचालन प्रभावित हुआ है और तेजी से पानी निकालने का काम जारी है।
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