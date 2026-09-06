Raebareli News: कलश यात्रा में शामिल होंगे 10 हजार भक्त, हेलीकॉप्टर से होगी पुष्पवर्षा
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:00 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:00 AM IST
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रायबरेली। लखनऊ-प्रयागराज हाईवे पर चरड़ई में टोल के पास 11 सितंबर से शुरू होने वाली विशाल शिव पुराण कथा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 10 सितंबर को निकलने वाली कलश यात्रा में 10 हजार भक्त शामिल होंगे। हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा भी होगी। प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा (सीहोर वाले) कथा सुनाएंगे। खाद्य एवं रसद मंत्री डॉ. मनोज कुमार पांडेय ने शनिवार को कथा स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया।
शहर स्थित आवास पर पत्रकारों को शिव पुराण कथा के संबंध में जानकारी देते हुए मंत्री डॉ. मनोज कुमार पांडेय ने बताया कि यह आयोजन किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे ऊंचाहार क्षेत्र, जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं, शिव महापुराण कथा समिति और हजारों श्रद्धालुओं के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। 10 सितंबर को 10 हजार श्रद्धालु कलश यात्रा में शामिल होंगी। रामचंदपुर मैदान से कलश यात्रा निकलकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेगी। भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा भी हो सकती है। कथा स्थल पर पांच लाख भक्ताें के बैठकर कथा सुनने की व्यवस्था की गई है। करीब 100 बीघा क्षेत्रफल में श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था पर काम चल रहा है। इसके अलावा पेयजल, शौचालय, अस्थायी चिकित्सालय आदि की भी व्यवस्था की गई है।
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शहर स्थित आवास पर पत्रकारों को शिव पुराण कथा के संबंध में जानकारी देते हुए मंत्री डॉ. मनोज कुमार पांडेय ने बताया कि यह आयोजन किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे ऊंचाहार क्षेत्र, जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं, शिव महापुराण कथा समिति और हजारों श्रद्धालुओं के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। 10 सितंबर को 10 हजार श्रद्धालु कलश यात्रा में शामिल होंगी। रामचंदपुर मैदान से कलश यात्रा निकलकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेगी। भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा भी हो सकती है। कथा स्थल पर पांच लाख भक्ताें के बैठकर कथा सुनने की व्यवस्था की गई है। करीब 100 बीघा क्षेत्रफल में श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था पर काम चल रहा है। इसके अलावा पेयजल, शौचालय, अस्थायी चिकित्सालय आदि की भी व्यवस्था की गई है।
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