Raebareli News: सड़क हादसों में दो की मौत, 13 घायल

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रायबरेली-लालगंज हाईवे पर किलौली के पास सामने से आ रहे ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी थी। हादसे में कुलदीप की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि शांति गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था। मंगलवार को उपचार के दौरान शांति ने भी दम तोड़ दिया। शांति के पिता रामकुमार ने बताया कि एक वर्ष पहले ही उन्होंने बेटी की शादी की थी। हादसे ने उनकी बेटी और दामाद दोनों को छीन लिया। सीओ लालगंज सुजीत कुमार राय ने बताया कि ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है।सलोन प्रतिनिधि के मुताबिक, पेराताल मजरे पृथ्वीपुर गांव निवासी रामकिशुन का पांच वर्षीय बेटा संकेत सोमवार को गांव के पास स्थित चक्की के निकट खड़ा था। इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में संकेत गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद बाइक सवार मौके से भाग गया।वहीं, बगहा गांव निवासी शितरुलनिशा अपने बेटे अयान खान और पांच वर्षीय पोते मोमनीन के साथ मंगलवार दोपहर एक निमंत्रण में जाने के लिए सड़क किनारे बस का इंतजार कर रही थीं। इसी दौरान तेज रफ्तार एसयूवी ने तीनों को टक्कर मार दी। इस बीच सामने से आ रहे बाइक सवार रायबरेली निवासी पंकज और सुशील अवस्थी भी वाहन की चपेट में आकर घायल हो गए। घायल शितरुलनिशा और मासूम मोमनीन को जिला अस्पताल रेफर किया गया।महराजगंज प्रतिनिधि के मुताबिक, अलग-अलग सड़क हादसों में राघवपुर निवासी अजीत कुमार और उनके पुत्र प्रांशु घायल हो गए। वहीं, पूरे औसेरी निवासी फल विक्रेता करन भी अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गए। ऊंचाहार प्रतिनिधि के मुताबिक, सवैया धनी रेलवे क्रॉसिंग पर सोमवार शाम एक कार ने ई-रिक्शा और क्रॉसिंग के बूम में टक्कर मार दी।कार ऊंचाहार से डलमऊ की ओर जा रही थी। टक्कर से क्रॉसिंग का बूम टूट गया। हादसे में ई रिक्शा चालक मकवापुर निवासी विपिन पांडेय, गुलरिहा गांव की एक किशोरी और बाइक सवार पूरे लाला निवासी अमन पटेल घायल हो गए। अमन और विपिन को सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया।लालगंज प्रतिनिधि के मुताबिक, लालूमऊ गांव निवासी दिनेश कुमार परिवार के ही जितेंद्र कुमार के साथ बाइक से खेत से घर लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक ट्रैक्टर में लगे हैरो से टकरा गई। हादसे में दोनों युवक घायल हो गए। उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया है।