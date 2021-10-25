Raebareli News: बुखार से बच्ची की मौत

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भदोखर क्षेत्र के बेंद गांव निवासी बडे़ मियां की बेटी हुरैन फातिमा (3 माह) को गत सोमवार की शाम जिला अस्पताल की इमरजेंसी लाया गया। बताते हैं कि बुखार की वजह से हालत नाजुक होने पर बच्ची को भर्ती कराया गया। इलाज शुरू होने के कुछ देर बाद ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। मंगलवार को शिवांगी (7), ऊषा (23), उत्तम (4), सौम्या (12), पुष्पा (60), माताफेर (60), सुनीत कुमार (50), शिवानी (23) आदि मरीजों को भर्ती करके इलाज शुरू किया गया।जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉ. सलीम का कहना है कि मौसम को देखते हुए लोग एहतियात बरतें। गर्म कपड़ों का प्रयोग करें। थोड़ी सी लापरवाही के कारण बीमारी के चपेट में आ सकते हैं। समस्या होने पर तुरंत अस्पताल पहुंचकर चिकित्सीय सलाह लेकर इलाज शुरू कराएं।