Raebareli News: गंगा में लगाई आस्था की डुबकी

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डलमऊ के सड़क घाट, वीआईपी घाट, रानी शिवाला घाट, दीनशाह गौरा घाट और महावीरन सहित कई घाटों पर भोर से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचे। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने मंदिरों व शिवालयों में पूजा-अर्चना की। ऊंचाहार के गोकना गंगाघाट पर रायबरेली, अमेठी और प्रतापगढ़ से लोग बाइकों, ई-रिक्शा, टेंपो, कारों व बसों से पहुंचे। यहां भी लोगों ने मां गंगा की पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। महिलाओं ने घाट पर लगे मेले से शृंगार का सामान और रंग-बिरंगी राखियां खरीदीं।बृहस्पतिवार की शाम मां गंगा गोकर्ण जनकल्याण सेवा समिति ने गंगा आरती का आयोजन किया, जिसमें लोगों ने दीपदान किया। एसडीएम विवेक राजपूत ने बताया कि बाढ़ के बावजूद स्नान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जिसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।जाम से जूझे लोगऊंचाहार। पूर्णिमा व रक्षाबंधन के चलते सड़कों दिनभर सड़कों पर भीड़ रही। सूची-खरौली मार्ग पर स्थित जमुनापुर रेलवे क्रॉसिंग का गेट शुक्रवार की सुबह प्रयागराज संगम - कानपुर पैसेंजर ट्रेन को पास कराने के लिए बंद किया गया। इससे क्रॉसिंग पर बाइकों समेत वाहनों की लंबी लाइन लिए गई। बेतरतीब खड़े बाइक सवारों ने जल्दी निकलने के चक्कर में फंसे गए और जाम लग गया। लगभग एक घंटे तक वाहन जाम में फंसे रहे। प्रभारी निरीक्षक ओमप्रकाश राय ने बताया कि क्रॉसिंग पर तैनात पुलिसकर्मियों ने जाम खुलवाकर आवागमन बहाल करा दिया।