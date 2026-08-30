फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   A prayer for a long life, bound by the thread of love

Raebareli News: प्रीत की डोर से बांधी लंबी उम्र की दुआ

Sun, 30 Aug 2026 01:18 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Sun, 30 Aug 2026 01:18 AM IST
विज्ञापन
A prayer for a long life, bound by the thread of love
मुराईबाग कस्बा में रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधती बहन।
रायबरेली। भाई-बहन के बीच अटूट रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन जिलेभर में धूमधाम से मनाया गया। शुक्रवार को बहनों ने भाई की कलाई पर अटूट रिश्ते की डोर बांधी। भाई को टीका लगाकर मुंह मीठा कराया। साथ ही उनके दीर्घायु की कामना की। भाइयों ने बहनों को उपहार दिए। उधर, बाजारों में बहना ने भाई को कलाई में प्यार बांधा है..., भइया मेरे राखी के बंधन को निभाना..., चंदा रे मेरे भइया से कहना... आदि गाने गूंजते रहे।
विज्ञापन


राखी बांधने का मुहूर्त सुबह का होने के कारण मिठाई और राखी की दुकानें तड़के ही खुल गईं। स्थिति यह रही कि प्रमुख दुकानों की मिठाई तो एक दिन पहले बृहस्पतिवार को ही खत्म हो गई थी। इसके चलते अन्य दुकानदारों की चांदी रही। रक्षाबंधन होने के बाद भी बाजार की भीड़ कम नहीं हुई। चाहे राखी की दुकान हो या फिर मिठाई की, हर जगह भीड़ नजर आई। सुबह से ही राखी बांधने और बंधवाने के लिए सज-धजकर तैयार हो गए। बहनों ने भाई को टीका लगाकर प्रीत की डोर बांध उनके दीर्घायु होने की कामना की।
विज्ञापन


शहर के अलावा ग्रामीण अंचलों में भी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। डलमऊ, सलोन, सरेनी, ऊंचाहार, जगतपुर, बछरावां, महराजगंज आदि क्षेत्रों में रक्षाबंधन को लेकर लोगों में उत्साह रहा। कस्बाई इलाकों के मिठाई और राखी की दुकानों में खरीदारों का मजमा लगा रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन



मजहब से इतर भाई-बहन का दिखा प्रेम
डीह। रक्षाबंधन बंधन पर्व पर मजहब से इतर भाई बहन के प्रेम की मिसाल हर साल कस्बे में दिखती है। 20 किलोमीटर दूर से आकर सुनीता अपने मुस्लिम भाई सोनू अंसारी को राखी बांधती हैं। कस्बा निवासी सोनू अंसारी की दुकान और सुनीता के पिता की दुकान आमने-सामने थी। इस कारण सुनीता सोनू को अपना भाई मानने लगी। सोनू सराफा का काम करते हैं। करीब 15 वर्ष से सुनीता रक्षाबंधन पर सोनू को राखी बांधती आ रही हैं। सुनीता की शादी जगतपुर में हुई है लेकिन सुनीता हर रक्षाबंधन पर्व पर अपने मायके आकर अपने भाइयों के साथ सोनू अंसारी की दुकान पर जाकर राखी बांधती हैं।

मुराईबाग कस्बा में रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधती बहन।

मुराईबाग कस्बा में रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधती बहन।

मुराईबाग कस्बा में रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधती बहन।

मुराईबाग कस्बा में रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधती बहन।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed