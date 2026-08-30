Raebareli News: तीरंदाजी और शूटिंग में लगाया निशाना

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राइफल शूटिंग में भी खिलाड़ियों का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा। अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। प्रधानाध्यापक मोहम्मद शोएब हसन खान ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि खेल जीवन में अनुशासन, धैर्य, आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित करते हैं। खान ने विद्यार्थियों से खेलों में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर नीलम मिश्रा, बबीता गुप्ता, रमेश कुमार, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद नसीम, परवेज अंसारी आदि मौजूद रहे।मेजर ध्यानचंद को याद कियाशिवगढ़। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर शनिवार को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। शिवगढ़ कस्बा स्थित आरएसए क्लब में मेजर ध्यानचंद के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें याद किया गया। आयोजक एवं खेल शिक्षक रमेश कुमार सहगल ने बताया कि हॉकी का मैत्री मैच भी कराया जाना था लेकिन बारिश की वजह से मैच स्थगित कर दिया गया।