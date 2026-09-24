Raebareli News: आज के कार्यक्रम

विज्ञापन



सुबह 07:00 बजे। मातृभूमि सेवा मिशन की ओर से शहीद स्मारक में योग शिविर का आयोजन होगा।

-- -- -- -

2- बिजली शिविर

सुबह 10:00 बजे। सरेनी ब्लॉक में शिविर लगेगा। इसमें बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान होगा।

-- -- -- -

3- चित्रकला प्रतियोगिता

सुबह 10:00 बजे। देदौर इंटर कॉलेज में मेरे सपनों का भारत चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन होगा।

-- -- -- --

4- जलविहार

शाम 04:00 बजे। खीरों के सबसे बड़ा व पुराना खीरों में जल विहार का आयोजन होगा।

-- -- -- -

5- भजन संकीर्तन

शाम 05:00 बजे। लालगंज के राज्य राजेश्वरी मंदिर परिसर में भजन संकीर्तन का आयोजन होगा।

-- -- -- -- -- --

1- योग शिविर