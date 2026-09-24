Raebareli News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Thu, 24 Sep 2026 01:24 AM IST
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1- योग शिविर
सुबह 07:00 बजे। मातृभूमि सेवा मिशन की ओर से शहीद स्मारक में योग शिविर का आयोजन होगा।
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2- बिजली शिविर
सुबह 10:00 बजे। सरेनी ब्लॉक में शिविर लगेगा। इसमें बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान होगा।
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3- चित्रकला प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। देदौर इंटर कॉलेज में मेरे सपनों का भारत चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन होगा।
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4- जलविहार
शाम 04:00 बजे। खीरों के सबसे बड़ा व पुराना खीरों में जल विहार का आयोजन होगा।
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5- भजन संकीर्तन
शाम 05:00 बजे। लालगंज के राज्य राजेश्वरी मंदिर परिसर में भजन संकीर्तन का आयोजन होगा।
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सुबह 07:00 बजे। मातृभूमि सेवा मिशन की ओर से शहीद स्मारक में योग शिविर का आयोजन होगा।
2- बिजली शिविर
सुबह 10:00 बजे। सरेनी ब्लॉक में शिविर लगेगा। इसमें बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान होगा।
3- चित्रकला प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। देदौर इंटर कॉलेज में मेरे सपनों का भारत चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन होगा।
4- जलविहार
शाम 04:00 बजे। खीरों के सबसे बड़ा व पुराना खीरों में जल विहार का आयोजन होगा।
5- भजन संकीर्तन
शाम 05:00 बजे। लालगंज के राज्य राजेश्वरी मंदिर परिसर में भजन संकीर्तन का आयोजन होगा।