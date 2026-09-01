Raebareli News: युवक की हत्या में भाई, चाची समेत तीन गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Tue, 01 Sep 2026 01:12 AM IST
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खीरों। एकौनी गांव निवासी शिवबाबू (24) की हत्या के मामले में पुलिस ने सोमवार को भाई, चाची समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त लाठियां बरामद की हैं।
बीते शुक्रवार को रक्षाबंधन पर्व के दिन शिवबाबू अपने चाचा चंद्रपाल की बाइक लेकर कहीं जा रहा था। चाचा ने बाइक ले जाने से मना किया था। इसी को लेकर विवाद हुआ था। आरोप था कि चाचा समेत अन्य लोगों ने शिवबाबू को डंडे से पीट-पीटकर मार डाला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शिवबाबू के शरीर पर 12 चोटें आईं थी।
मामले में मृतक युवक के पिता चंद्रलाल की तहरीर पर चाचा चंद्रपाल, चाची सविता, चचेरे भाई अमृतलाल उर्फ मन्नू और अन्य अज्ञात के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज की गई थी। खीरों थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि युवक की हत्या के मामले में उसका बड़ा भाई रामबाबू भी शामिल था। मामले में मृतक युवक के बड़े भाई रामबाबू, चाची सविता और चचेरे भाई अमृतलाल उर्फ मन्नू को पकड़कर जेल भेजा गया है। आरोपियों की निशानदेही पर लाठियां बरामद की गई हैं। आरोपी चाचा की तलाश की जा रही है।
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बीते शुक्रवार को रक्षाबंधन पर्व के दिन शिवबाबू अपने चाचा चंद्रपाल की बाइक लेकर कहीं जा रहा था। चाचा ने बाइक ले जाने से मना किया था। इसी को लेकर विवाद हुआ था। आरोप था कि चाचा समेत अन्य लोगों ने शिवबाबू को डंडे से पीट-पीटकर मार डाला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शिवबाबू के शरीर पर 12 चोटें आईं थी।
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मामले में मृतक युवक के पिता चंद्रलाल की तहरीर पर चाचा चंद्रपाल, चाची सविता, चचेरे भाई अमृतलाल उर्फ मन्नू और अन्य अज्ञात के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज की गई थी। खीरों थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि युवक की हत्या के मामले में उसका बड़ा भाई रामबाबू भी शामिल था। मामले में मृतक युवक के बड़े भाई रामबाबू, चाची सविता और चचेरे भाई अमृतलाल उर्फ मन्नू को पकड़कर जेल भेजा गया है। आरोपियों की निशानदेही पर लाठियां बरामद की गई हैं। आरोपी चाचा की तलाश की जा रही है।
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