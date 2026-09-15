Raebareli News: दिवाली के लिए ट्रेनों में भरने लगीं सीटें

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दिल्ली, पंजाब और बिहार से रायबरेली आने वाली ज्यादातर ट्रेनों में नवंबर के पहले सप्ताह की सीटें अभी से भरने लगी हैं। आरक्षण कराने पहुंच रहे यात्रियों को वेटिंग टिकट मिल रहा है। सीट कन्फर्म होने की उम्मीद में यात्री वेटिंग टिकट ले रहे हैं। कन्फर्म टिकट के लिए लोग आसपास के शहरों के स्टेशनों से भी आरक्षण कराने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही स्पेशल ट्रेनों में भी सीट बुक कराने की कोशिश की जा रही है।शहर के रेलवे स्टेशन पर इन दिनों आरक्षण काउंटर पर भीड़ बढ़ गई है। काउंटर के पास बने पोर्टिको को तोड़ने का काम चल रहा है, जिससे रास्ता बंद है। इसके कारण यात्रियों को दूसरे रास्ते से प्लेटफॉर्म की ओर से आरक्षण काउंटर तक पहुंचना पड़ रहा है। यातायात निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि त्योहारों के दौरान कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। जरूरत के अनुसार और स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा सकती हैं।बछरावां में दूसरे दिन भी आरक्षण सेवा ठपबछरावां। लखनऊ-रायबरेली रेल मार्ग के महत्वपूर्ण स्टेशन बछरावां में सोमवार को दूसरे दिन भी आरक्षण सेवा ठप रही। रविवार को तकनीकी समस्या के कारण पूरे दिन आरक्षित टिकट जारी नहीं हो सके थे। सोमवार को भी यात्री आरक्षण कराने के लिए पहुंचे और लाइन में लगे रहे, लेकिन सुबह आठ बजे काउंटर खुलने के बाद भी टिकट नहीं बन सके।कई घंटे इंतजार के बाद यात्रियों को दूसरे दिन भी निराश होकर लौटना पड़ा। आरक्षण कराने पहुंचे रोहित, अंकित, सुमन, अनुपम और राधिका ने बताया कि वे काउंटर खुलने से करीब दो घंटे पहले लाइन में लग गए थे लेकिन काउंटर खुलने के बाद भी टिकट नहीं बन सके। स्टेशन अधीक्षक मनोज कुमार बाजपेयी ने बताया कि सर्वर डाउन होने के कारण आरक्षण टिकट नहीं बन पा रहे हैं। समस्या से उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।