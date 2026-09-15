Raebareli News: स्वीमिंग पूल और बैडमिंटन हॉल तैयार

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जेल रोड स्थित मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में एथलेटिक्स की विभिन्न स्पर्धाओं के अलावा कई अन्य खेलों के अभ्यास की सुविधा है। परिसर में तरणताल और एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड भी है। स्टेडियम के पुनर्विकास के लिए 20 करोड़ रुपये से अधिक का बजट स्वीकृत किया गया है। इसके तहत कार्य कराने की जिम्मेदारी आवास विकास परिषद को सौंपी गई है।म के चलते दोनों स्वीमिंग पूल बंद रहे थे। अब दोनों पूल तैयार हो चुके हैं और इस साल यहां प्रशिक्षण भी शुरू करा दिया गया है। बैडमिंटन हॉल का काम भी पूरा हो चुका है। डबल स्टोरी के नए हॉल में कुछ हिस्सों में प्लास्टर और फिनिशिंग का काम अभी बाकी है। मैदान के समतलीकरण, बाउंड्रीवाल और जलनिकासी समेत कई कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं।एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड को भी नए सिरे से विकसित किया जा रहा है। यहां नया एस्ट्रोटर्फ और अन्य उपकरण लगाए जा रहे हैं। साथ ही दर्शक दीर्घा का नवीनीकरण भी कराया जा रहा है। काम पूरा होने के बाद हॉकी ग्राउंड भी नए स्वरूप में नजर आएगा।जिला क्रीड़ा अधिकारी धीरेंद्र कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि बारिश के कारण नवीनीकरण कार्य प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ काम अभी अधूरे हैं। शेष कार्यों को अगले दो महीने में पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है। काम पूरा होने के बाद खिलाड़ियों को पहले से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।