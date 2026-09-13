Raebareli News: हर हर महादेव के जयघोष से गूंजा पंडाल

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कथा के दूसरे दिन नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, विधायक विनोद सरोज, विधान परिषद सदस्य अक्षय प्रताप सिंह, न्यायमूर्ति जेपी तिवारी, न्यायमूर्ति पीके श्रीवास्तव समेत अन्य विशिष्ट अतिथियों ने पहुंचकर कथा का श्रवण किया। कथा शुरू होने से पहले ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ को देखते हुए बगल में अतिरिक्त पंडाल लगवाया गया। खाद्य एवं रसद मंत्री डॉ. मनोज कुमार पांडेय ने सभी अतिथियों का स्वागत किया।मनोज पांडेय राजनीति के भीष्म पितामह : शर्माकथा स्थल पर पहुंचे मंत्री एके शर्मा ने कैबिनेट मंत्री एवं ऊंचाहार विधायक डॉ. मनोज कुमार पांडेय की सराहना की। उन्होंने मनोज पांडेय को राजनीति का भीष्म पितामह बताया। कहा कि राजनीति बाद में है, वह पहले उनके मित्र हैं। उनके इस आत्मीय संबोधन पर श्रद्धालुओं ने तालियों से स्वागत किया। एके शर्मा ने कहा कि मनोज पांडेय के साथ मिलकर ऊंचाहार क्षेत्र के लोगों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा।रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने आयोजन और श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं की सराहना की। उन्होंने ऐसे आयोजनों को सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं को मजबूती देने वाला बताया। कथा स्थल पर पहुंचे मंत्री एके शर्मा ने कैबिनेट मंत्री एवं ऊंचाहार विधायक डॉ. मनोज कुमार पांडेय की सराहना की। उन्होंने मनोज पांडेय को राजनीति का भीष्म पितामह बताया।कहा कि राजनीति बाद में है, वह पहले उनके मित्र हैं। उनके इस आत्मीय संबोधन पर श्रद्धालुओं ने तालियों से स्वागत किया। एके शर्मा ने कहा कि मनोज पांडेय के साथ मिलकर ऊंचाहार क्षेत्र के लोगों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने आयोजन और श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं की सराहना की। उन्होंने ऐसे आयोजनों को सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं को मजबूती देने वाला बताया।