Raebareli News: छात्राओं ने सत्तापक्ष और विपक्ष की निभाई भूमिका

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सरस्वती वंदना के बाद युवा संसद की शुरुआत हुई। अतिथियों का स्वागत किया गया और सभी को युवा संसद के उद्देश्य एवं महत्व से परिचित कराया गया। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर छात्राओं ने अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, विभिन्न मंत्रियों और विपक्ष के सदस्यों की भूमिका निभाई। सभी सदस्यों ने संविधान के प्रति निष्ठा और अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करने की शपथ ली।प्रश्नकाल में विपक्ष के सदस्यों ने विभिन्न विषयों पर मंत्रियों से सवाल पूछे। इनमें शिक्षा, डिजिटल शिक्षा, स्वास्थ्य, रेलवे सुविधाएं, गृह विभाग, महिला सुरक्षा और कृषि क्षेत्र से जुड़े विषय शामिल रहे। संबंधित मंत्रियों ने प्रश्नों के उत्तर देते हुए सरकार की योजनाओं और कार्यों की जानकारी दी।शून्यकाल में सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों और समाज से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को सदन के समक्ष रखा। सदन में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने तर्क एवं तथ्य रखे। प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मतदान प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया।युवा संसद की अध्यक्षता कार्यक्रम प्रभारी परमजीत गौतम ने की। मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य अनुराधा वर्मा ने भी विचार व्यक्त किए। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन कराया गया।रायबरेली। जिलेभर में संचालित माध्यमिक विद्यालयों में युवा संसद का आयोजन किया जाना है। इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक संजीव कुमार सिंह की ओर से सभी विद्यालयों को पत्र भेजा जा चुका है। विद्यालयों में इसकी शुरुआत भी होने लगी है।युवा संसद से पहले पोर्टल पर विद्यालयों को पंजीकरण कराना है। समग्र शिक्षा-माध्यमिक के जिला समन्वयक इरफान अहमद ने बताया कि राष्ट्रीय युवा संसद योजना के निर्धारित पोर्टल पर किशोर सभा के अंतर्गत विद्यालयों के पंजीकरण की प्रगति परखी जा रही है। प्रधानाचार्य के अनुमोदन से विद्यालय स्तर पर युवा संसद के लिए कक्षा छह से 12 तक के विद्यार्थियों का चयन होगा। युवा संसद की बैठक में 50 से अधिक विद्यार्थियों को प्रतिभाग कराना है।