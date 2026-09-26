Raebareli News: वाणिज्य कर टीम ने सीमेंट लदे ट्रक को किया सीज

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सचल दल के असिस्टेंट कमिश्नर डॉ. सतीश कुमार सिंह और वाणिज्य कर अधिकारी (सीटीओ) प्रिया रघुवंशी के नेतृत्व में टीम क्षेत्र में रूट चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान सीमेंट लदे ट्रक को जांच के लिए रोका गया। टीम ने चालक से ई-वे बिल समेत माल से संबंधित अभिलेख मांगे। जांच में दस्तावेजों में विसंगतियां मिलीं। चालक माल के संबंध में संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इस पर विभागीय टीम ने ट्रक को सीज कर जगतपुर थाने में खड़ा करा दिया। अधिकारियों के मुताबिक, माल के मूल्य और दस्तावेजों की जांच के बाद नियमानुसार देय टैक्स और पेनल्टी निर्धारित की जाएगी। विज्ञापन



सीटीओ प्रिया रघुवंशी ने बताया कि कर चोरी रोकने के लिए विभाग की ओर से लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों और ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सचल दल के असिस्टेंट कमिश्नर डॉ. सतीश कुमार सिंह और वाणिज्य कर अधिकारी (सीटीओ) प्रिया रघुवंशी के नेतृत्व में टीम क्षेत्र में रूट चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान सीमेंट लदे ट्रक को जांच के लिए रोका गया। टीम ने चालक से ई-वे बिल समेत माल से संबंधित अभिलेख मांगे। जांच में दस्तावेजों में विसंगतियां मिलीं। चालक माल के संबंध में संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इस पर विभागीय टीम ने ट्रक को सीज कर जगतपुर थाने में खड़ा करा दिया। अधिकारियों के मुताबिक, माल के मूल्य और दस्तावेजों की जांच के बाद नियमानुसार देय टैक्स और पेनल्टी निर्धारित की जाएगी।सीटीओ प्रिया रघुवंशी ने बताया कि कर चोरी रोकने के लिए विभाग की ओर से लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों और ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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रायबरेली। कर चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत वाणिज्य कर विभाग के सचल दल ने शुक्रवार को जगतपुर क्षेत्र में सीमेंट लदे एक ट्रक को सीज कर दिया। जांच के दौरान ई-वे बिल और माल से संबंधित दस्तावेजों में खामी मिलने पर विभागीय टीम ने वाहन को कब्जे में लेकर जगतपुर थाने में खड़ा करा दिया। विभाग की ओर से अब देय कर और पेनल्टी निर्धारित करने की कार्रवाई की जा रही है।