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रायबरेली। पुलिस बल के शौर्य, परंपरा और गौरव के प्रतीक पुलिस झंडा दिवस पर सोमवार को कार्यक्रम आयोजित किया गया। एसपी रवि कुमार ने पुलिस लाइन स्थित क्वार्टर गार्द में ध्वजारोहण किया। इसके बाद पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने और पुलिस ध्वज की गरिमा बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। एसपी ने डीजीपी लखनऊ का संदेश पुलिसकर्मियों को पढ़कर सुनाया। इस दौरान पुलिसकर्मियों की बाईं जेब के फ्लैप पर बटन के ऊपर पुलिस ध्वज का प्रतीक (स्टीकर) लगाया गया। एसपी ने कहा कि सभी पुलिसकर्मी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें।