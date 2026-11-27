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प्रदेश के अलग-अलग जनपदों से आए कलाकारों ने पारंपरिक लोकगीत, बधाई गीत और लोकनृत्य प्रस्तुत किए। अंकित राज कृष्णा ग्रुप बरेली ने राजस्थानी नृत्य के साथ मनमोहक झांकी प्रस्तुत की। मथुरा के जगदीश प्रसाद और उनकी टीम ने ब्रज की होली का प्रदर्शन किया। लखनऊ की उमा जायसवाल ने कठपुतली कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कलाकारों की प्रस्तुतियों पर दर्शकों ने तालियां बजाकर उत्साह बढ़ाया। सांस्कृतिक संध्या में स्थानीय विद्यालय के बच्चों ने भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।महोत्सव में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कस्बे के साथ ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग कार्यक्रम देखने आ रहे हैं। महोत्सव में लगी प्रदर्शनी में भी खूब भीड़ उमड़ रही है। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने प्रदर्शनी में खरीदारी की और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया।