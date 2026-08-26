एनटीपीसी : वार्षिक अनुरक्षण के लिए पांचवीं यूनिट 35 दिनों तक बंद

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ऊंचाहार परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए कुल छह यूनिटें स्थापित हैं। इनमें पांच यूनिटों की क्षमता 210-210 मेगावाट, जबकि छठी यूनिट की क्षमता 500 मेगावाट है। इस तरह परियोजना की कुल स्थापित क्षमता 1550 मेगावाट है। यहां उत्पादित बिजली की आपूर्ति जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत नौ राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों को की जाती है।शेड्यूल के अनुसार परियोजना की यूनिटों का समय-समय पर वार्षिक अनुरक्षण किया जाता है। इसी क्रम में सोमवार को 210 मेगावाट क्षमता वाली पांचवीं यूनिट को बंद किया गया। यूनिट का तापमान सामान्य स्तर पर आने के बाद मंगलवार से अनुरक्षण कार्य शुरू कराया गया।यूनिट नंबर पांच के बंद होने के बाद फिलहाल परियोजना की पांच यूनिटों से कुल 1340 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। एनटीपीसी की जनसंपर्क अधिकारी सलोनी शर्मा ने बताया कि अधिकारियों के अनुसार अनुरक्षण कार्य करीब 35 दिनों में पूरा कर यूनिट को दोबारा चालू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूनिट के बंद रहने के बावजूद बिजली की मांग के अनुरूप आपूर्ति जारी है।