यूपी के रायबरेली में 16 हजार पेंशनरों में से अब तक केवल पांच हजार का ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बन पाया है। बुजुर्गों को खुद को जिंदा साबित करने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ रही है, जिसके बाद भी कई पेंशनर बैरंग लौट रहे हैं। ऑनलाइन व्यवस्था के बावजूद, आधार कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर की जानकारी न होने पर ओटीपी नहीं आ पा रही है, और चेहरा साफ न होने पर फोटो भी नहीं खिंच पा रही है।

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