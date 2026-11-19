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रायबरेली: बुजुर्गों की लंबी कतार... कोई व्हीलचेयर पर तो किसी को सहारे की जरूरत। किसी की आंखाें की रोशनी कम, तो किसी का कांपता शरीर। कुछ इसी तरह की हालत में बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित पेंशनर भवन के आसपास तमाम बुजुर्ग भटकते नजर आए। ये सभी खुद को जिंदा साबित करने की जद्दोजहद में जुटे थे। इन्हें घंटों मशक्कत करनी पड़ रही है, तब जाकर इनका डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र बना। कई ऐसे पेंशनर रहे, जिन्हें बैरंग लौटना पड़ा। दरअसल, अब जीवन प्रमाणपत्र देने की ऑनलाइन व्यवस्था शुरू कर दी गई है। इसके लिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान शुरू किया गया है। दिक्कत ये है कि नई व्यवस्था से पेंशनरों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। आधार कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर की जानकारी न होने पर ओटीपी नहीं आती। चेहरा साफ न होने पर फोटो नहीं खिंच पाती। हरदासपुर की शिवकली ने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। करीब दो घंटे तक इधर-उधर भटकती रही। बाद में कार्यालय जाकर फार्म भरने के लिए कहा गया। श्रीमती शुक्ला बताती हैं कि रजिस्ट्रेशन न होने के कारण डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र नहीं बन सका। भीड़ इतनी थी कि पेंशनर भवन में कुर्सियां कम पड़ गई। ज्यादातर बुजुर्ग खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। वरिष्ठ कोषाधिकारी शालिनी सिंह ने बताया कि जिले में 16 हजार पेंशनर हैं। करीब पांच हजार डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र ऑनलाइन करा दिए गए हैं। पेंशनर भवन में कैंप लगाकर पेंशनरों को जागरूक करने के साथ उनके डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र बनाए जा रहे हैं।

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