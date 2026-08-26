Raebareli News: आंबेडकर प्रतिमा पर कीचड़ पोता, हंगामा

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सुबह ग्रामीणों ने प्रतिमा पर कीचड़ देखा, जिसके बाद सैकड़ों लोग जुट गए। सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह और गदागंज थाना प्रभारी बालेंदु गौतम गांव पहुंचे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने लोगों को समझाकर शांत कराया और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। पुलिस ने आंबेडकर की प्रतिमा की सफाई भी कराई। आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने थाने में तहरीर दी। गदागंज थाना प्रभारी ने बताया कि अराजकतत्वों की पहचान की जा रही है। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

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गदागंज। बबुरिहा मजरे कजियाना गांव में मंगलवार को अराजकतत्वों ने डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर कीचड़ पोत दिया। इस घटना से ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्होंने हंगामा किया।