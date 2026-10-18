Raebareli News: महागठबंधन के नेता फैला रहे अराजकता

विज्ञापन

अनुप्रिया पटेल ने कहा कि महागठबंधन के नेता दिल्ली की सड़कों पर अराजकता फैला रहे हैं। प्रदर्शनकारी लोकतंत्र और भीड़तंत्र के अंतर को भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल लगातार चुनाव हार रहे हैं और उनके कार्यकर्ता आपस में भी उलझते रहते हैं। उनके पास कोई साझा विजन और एजेंडा नहीं है। लोकतंत्र में जगह बनाने के लिए जनता के मन में स्थान बनाना होगा।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिल्ली में हो रहे उपद्रव को देश की जनता स्वीकार नहीं करती। विपक्षी दलों को आत्ममंथन करना चाहिए कि जनता उन्हें बार-बार क्यों नकार रही है। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास एनडीए गठबंधन के साथ है। आईएएस दिव्या मित्तल के चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा से जुड़े सवाल पर उन्होंने टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया।