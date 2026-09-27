Raebareli News: एचआईवी की जानकारी ही बचाव है

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कार्यक्रम में क्षयरोग चिकित्सा अधिकारी डॉ. रिजवान ने क्षय रोग (टीबी) के लक्षण, बचाव और उपचार के संबंध में जानकारी दी। कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर तमन्ना आफरीन ने एचआईवी से संबंधित जागरूकता, बचाव और समय पर जांच के महत्व के बारे में जानकारी साझा की।इंस्पेक्टर भगत सिंह ने स्वयं एचआईवी जांच करवाकर उपस्थित लोगों का मनोबल बढ़ाया। कार्यक्रम में उपस्थित पुलिस विभाग के सदस्यों ने भी एचआईवी स्क्रीनिंग में भाग लिया। मनोचिकित्सक डॉ. रूमा परवीन ने उपस्थित लोगों को मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी।उपस्थित लोगों ने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी का परिचय देते हुए एचआईवी जांच में भी भाग लिया। कार्यक्रम में शैलेश, वंदना कश्यप, मनोचिकित्सक डॉ. रूमा परवीन, सूरज बिसेन आदि मौजूद रहे।