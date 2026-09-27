Raebareli News: पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी

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डलमऊ के किलाघाट, सड़क घाट, वीआईपी घाट, रानी शिवाला घाट, संकट मोचन घाट, पक्का घाट में पर गंगा मैया के जयकारों के साथ आस्था की डुबकी लगाई। मंदिरों, शिवालयों में पूजा-अर्चना करके सुख समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं ने जौ, चावल, काले तिल और कुश हाथ में लेकर तीर्थ पुरोहितों के सानिध्य में मंत्रोच्चारण के बीच अपने-अपने पितरों को जल तर्पण किया।ऊंचाहार के गोकना गंगा घाट पर पिंडदान, तर्पण और श्राद्धकर्म किए जाते हैं। पं. प्रदीप शुक्ला ने बताया कि पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है कि देवताओं की पूजा से पहले पितरों का पूजन आवश्यक है। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो देवता भी खुश होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी पितृपक्ष का विशेष महत्व माना गया है। पितृ दोष के चलते व्यक्ति जीवन में सफलता नहीं पाता है।सरेनी के गेंगासों, रालपुर घाट पर लोगों ने डुबकी लगाई। इसके बाद गेंगासों, संगठा देवी, मुंडमालेश्वर में जलाभिषेक किया। पुरोहित संतोष कुमार तिवारी पूजा अर्चना कराई।