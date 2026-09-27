Raebareli News: मरम्मत के लिए पांच घंटे बंद रहे एस्केलेटर
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Sun, 27 Sep 2026 01:32 AM IST
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रायबरेली। शहर के रेलवे स्टेशन पर शनिवार को एस्केलेटर लगभग पांच घंटे तक बंद रहे। इससे यात्रियों को स्वचालित सीढ़ियों की सुविधा नहीं मिल सकी। दिव्यांग और बुजुर्ग यात्रियों को सबसे ज्यादा दिक्कत हुई।
प्लेटफॉर्म नंबर एक पर पश्चिमी छोर के पैदल पुल के लिए दो एस्केलेटर लगे हैं। इनमें एक एस्केलेटर की सीढ़ियां ऊपर की तरफ आती हैं और दूसरे की नीचे की तरफ। इन स्वचालित सीढ़ियों से यात्री पुल पर आते-जाते हैं और प्लेटफॉर्म बदलते हैं। शनिवार दोपहर लगभग 12 बजे एस्केलेटर के पास बैरिकेडिंग लगा दी गई।
शाम लगभग 5 बजे तक यह बैरिकेडिंग लगी रही। यात्रियों को बगल की सीढ़ियों से पैदल पुल पर जाना पड़ा। कुछ यात्रियों ने सीढ़ियां चढ़ने से बचने के लिए ट्रैक भी पार किया। मरम्मत के दौरान लिफ्ट भी बीच-बीच में बंद की जाती रही।
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रेलवे के विद्युत अभियंता एसएम मीणा ने बताया कि एस्केलेटर का हर तीन महीने पर नियमित रखरखाव किया जाता है। यह काम एस्केलेटर लगाने वाली एजेंसी की टीम करती है। इसीलिए दोनों एस्केलेटर को मरम्मत के लिए बंद किया गया था।
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प्लेटफॉर्म नंबर एक पर पश्चिमी छोर के पैदल पुल के लिए दो एस्केलेटर लगे हैं। इनमें एक एस्केलेटर की सीढ़ियां ऊपर की तरफ आती हैं और दूसरे की नीचे की तरफ। इन स्वचालित सीढ़ियों से यात्री पुल पर आते-जाते हैं और प्लेटफॉर्म बदलते हैं। शनिवार दोपहर लगभग 12 बजे एस्केलेटर के पास बैरिकेडिंग लगा दी गई।
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शाम लगभग 5 बजे तक यह बैरिकेडिंग लगी रही। यात्रियों को बगल की सीढ़ियों से पैदल पुल पर जाना पड़ा। कुछ यात्रियों ने सीढ़ियां चढ़ने से बचने के लिए ट्रैक भी पार किया। मरम्मत के दौरान लिफ्ट भी बीच-बीच में बंद की जाती रही।
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रेलवे के विद्युत अभियंता एसएम मीणा ने बताया कि एस्केलेटर का हर तीन महीने पर नियमित रखरखाव किया जाता है। यह काम एस्केलेटर लगाने वाली एजेंसी की टीम करती है। इसीलिए दोनों एस्केलेटर को मरम्मत के लिए बंद किया गया था।