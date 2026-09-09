Raebareli News: पांच लाख के जेवर बरामद, तीन गिरफ्तार

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सीओ सदर आशीष निगम ने बताया कि शहर में हो रही चोरी की घटनाओं के खुलासे के लिए सदर कोतवाली प्रभारी शिवशंकर सिंह, सिविल लाइन चौकी प्रभारी कपिल सिंह चौहान की अगुवाई में पुलिस टीम गठित की गई थी। सुबह गल्ला मंडी के पास से पुलिस टीम ने चोरी की घटना में शामिल तीन युवकों को दबोचा। इसमें शहर के इंदिरा गार्डेन महानंदपुर गांव निवासी अशरफ उर्फ बग्गड़, राजकीय कॉलोनी निवासी दीपक, गल्ला मंडी निवासी इकराम को पकड़ा गया है। आरोपियों के पास से छह हजार रुपये की नकदी और पांच लाख कीमत के जेवरात बरामद किए गए हैं।सीओ ने बताया कि पकड़े गए चोरों ने बीती 27 अगस्त की रात आचार्य द्विवेदी नगर में प्रयागराज में तैनात महिला डिप्टी जेलर के घर में चोरी की थी। आरोपियों ने पूछताछ में नेहरू नगर और तिलक नगर में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकारी है। यह सभी काफी समय से सक्रिय थे। आरोपी अशरफ के खिलाफ चोरी, एनडीपीएस एक्ट समेत 21 आपराधिक मामले दर्ज हैं।