Raebareli News: नहर में पानी बंद होने से सिंचाई का संकट गहराया

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किसानों ने एक सप्ताह में पानी नहीं मिलने पर धान की फसल के उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका जताई है।डलमऊ पंप कैनाल नहर से छोटी-बड़ी करीब 80 नहरें निकलती हैं। इनसे डलमऊ, दीनशाह गौरा, ऊंचाहार, सतांव, राही और जगतपुर ब्लॉक के एक लाख से अधिक किसान सिंचाई करते हैं। पानी बंद होने से संबंधित नहरें सूखी पड़ी हैं। किसान नेता मनोज कुमार यादव, प्रमोद पटेल, आशुतोष, जयशंकर पांडेय और विवेक तिवारी ने बताया कि बारिश से धान की फसल अच्छी हुई थी, लेकिन 15 दिनों से बारिश नहीं होने के कारण फसल सूखने लगी है।इससे रोग लगने का खतरा भी बढ़ गया है। किसानों ने जल्द पानी छोड़ने की मांग की है। उनका कहना है कि समय पर सिंचाई नहीं होने से फसल की बढ़वार प्रभावित होगी और किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।