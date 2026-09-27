Raebareli News: बैंक शाखा प्रबंधक से मारपीट में एफआईआर
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Sun, 27 Sep 2026 01:21 AM IST
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खीरों। क्षेत्र के जमकोरियापुर गांव में बैंक की ऋण वसूली करने गए यूनियन बैंक लालगंज शाखा के प्रबंधक के साथ गाली-गलौज और मारपीट का मामला सामने आया है। शाखा प्रबंधक की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
शाखा प्रबंधक मयंक दीप सिंह के अनुसार, वह बीती 19 सितंबर की शाम करीब चार बजे जमकोरियापुर गांव निवासी श्रीनाथ के यहां बैंक की ऋण वसूली के सिलसिले में गए थे। इसी दौरान वहां पहले से मौजूद अजीतपुर निवासी शंकर सिंह ने उनके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपी ने हाथापाई करते हुए बैंक के सरकारी कामकाज में बाधा डाली।
क्षेत्राधिकारी लालगंज सुजीत राय ने बताया कि शाखा प्रबंधक की तहरीर के आधार पर शंकर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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शाखा प्रबंधक मयंक दीप सिंह के अनुसार, वह बीती 19 सितंबर की शाम करीब चार बजे जमकोरियापुर गांव निवासी श्रीनाथ के यहां बैंक की ऋण वसूली के सिलसिले में गए थे। इसी दौरान वहां पहले से मौजूद अजीतपुर निवासी शंकर सिंह ने उनके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपी ने हाथापाई करते हुए बैंक के सरकारी कामकाज में बाधा डाली।
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क्षेत्राधिकारी लालगंज सुजीत राय ने बताया कि शाखा प्रबंधक की तहरीर के आधार पर शंकर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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