Raebareli News: एसीएमओ को धमकाने पर एफआईआर

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शुक्रवार को शिकायत के आधार पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एसीएमओ) डॉ. अंबिका प्रकाश और खीरों सीएचसी अधीक्षक भावेश सिंह की टीम ने आभा हॉस्पिटल में छापा मारा था। जांच के दौरान अस्पताल में पांच बेड, मेडिकल स्टोर और ऑपरेशन थिएटर (ओटी) संचालित हालत में मिले। अभिलेखों में प्रसव के बाद का एक बिल भी मिला। जांच के दौरान अस्पताल के संचालन से संबंधित अनियमितताएं सामने आईं।आरोप है कि कार्रवाई के दौरान संचालक अमित सिंह ने एसीएमओ और सीएचसी अधीक्षक के साथ अभद्र व्यवहार किया। उसने अधिकारियों को फटकारने के साथ धमकी दी और सरकारी कार्य में बाधा डाली। नेताओं से अपनी ऊंची पहुंच होने का दावा करते हुए उसने नोटिस भी फेंक दिया।मामले में एसीएमओ डॉ. अंबिका प्रकाश और सीएचसी अधीक्षक भावेश सिंह ने तहरीर देकर संचालक के खिलाफ खीरों थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। क्षेत्राधिकारी लालगंज सुजीत राय ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कार्रवाई की जाएगी।