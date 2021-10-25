Raebareli News: किसान का शव रखकर परिजनों का हंगामा, कार्रवाई की मांग

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इस मामले में मृतक किसान के पिता की तहरीर पर दो सगे भाइयों और उनकी पत्नियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की प्राथमिकी दर्ज करने के बाद परिजन अंतिम संस्कार करने को माने। सीओ महराजगंज प्रदीप कुमार ने बताया कि जमीन के विवाद में हुई घटना के मामले में मृतक अजय के पिता की तहरीर पर गांव निवासी सुखराम, उसकी पत्नी शिवपता और संतोष, उसकी पत्नी सुनीता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए शिवगढ़ थाना प्रभारी राजीव सिंह की अगुवाई में पुलिस टीम प्रयास कर रही है।बीती 14 सितंबर को गांव निवासी लोधेश्वर पासी का गांव के कुछ लोगों से खलिहान में कब्जेदारी को लेकर विवाद हो गया था। आरोपियों ने लाठी-डंडे से उन पर हमला कर लोधेश्वर के बेटे अजय को गंभीर रूप से घायल कर दिया। ट्रामा सेंटर लखनऊ में इलाज के दौरान शनिवार शाम उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद अजय का शव रविवार शाम गांव पहुंचा था। सोमवार को सुबह घटना को लेकर परिजनों के साथ गांव के लोग आक्रोशित हो कर शव गांव में रखकर हंगामा करने लगे। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर उन्होंने शव का अंतिम संस्कार करने से भी इनकार कर दिया।पिता ने बताया कि उनका बेटा खेती करता था। घटना की तहरीर पुलिस को दी थी। मामले में पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई। इससे उनके बेटे की जान चली गई। सुबह सात बजे से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने केबाद करीब 10 बजे समाप्त हुआ। अजय पहले सीमेंट फैक्टरी में मजदूरी करते थे। चार माह से कामकाज छोड़ने के बाद वह घर में रहकर खेती करने लगे थे।थम नहीं रहे मां के आंसूबेटे की मौत से मां शांति के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि चार माह पहले भी उनके बेटे की पिटाई की गई थी, उस समय भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बार पिटाई में बेटे की जान ही चली गई। परिजनों के अनुसार अजय की शादी हुई थी, लेकिन कुछ साल पहले अनबन के चलते पत्नी मायके चली गई थी।