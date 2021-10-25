Raebareli News: 16 नवंबर से स्वगणना, एक दिसंबर से होगी जनगणना

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प्रशिक्षण में जनगणना-2027 के द्वितीय चरण की कार्ययोजना, रणनीति, आवश्यक कार्मिकों की उपलब्धता, कार्मिकों के प्रशिक्षण, कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन, स्वगणना के व्यापक प्रचार-प्रसार सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुईं। एडीएम ने बताया कि जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के तहत स्वगणना का कार्य 16 नवंबर से 20 नवंबर 2026 तक कराया जाएगा। इसके उपरांत मुख्य जनगणना कार्य एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक चलेगा। प्रशिक्षण के माध्यम से अधिकारियों व कर्मचारियों को उनके दायित्वों से अवगत कराते हुए जनगणना कार्य को व्यवस्थित, समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से संपन्न कराने की रणनीति तैयार की गई। प्रशिक्षण में बीएसए राहुल सिंह, डीपीआरओ विनय सिंह, डीआईओएस संजीव कुमार सिंह आदि मौजूद रहे।

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रायबरेली। जनगणना-2027 के द्वितीय चरण की तैयारियों को लेकर जिले में काम शुरू हो गया है। सोमवार को इसके लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ। जिला जनगणना अधिकारी व एडीएम वित्त एवं राजस्व सहदेव मिश्र की मौजूदगी में प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनर आशुतोष तिवारी, जिला प्रभारी जनगणना काजल रानी ने जनगणना के द्वितीय चरण से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अधिकारियों को विस्तार से प्रशिक्षण में किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताया।