Raebareli News: तीन केंद्रों में शुरू हुई डीएलएड की परीक्षा

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शहर में राजकीय इंटर कॉलेज, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज और वैदिक इंटर काॅलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में पहले दिन पहली पाली में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक बाल विकास प्रश्नपत्र और दूसरी पाली में दोपहर 1:30 बजे से 3:30 बजे तक शिक्षण अधिगम के सिद्धांत प्रश्न पत्र की परीक्षा हुई। पहली पाली में 750 अभ्यर्थियों में 715 उपस्थित और 35 अनुपस्थित रहे। दूसरी पाली में 484 अभ्यर्थियों में से 456 ने उपस्थिति दर्ज कराई और 28 गैरहाजिर रहे।डायट के परीक्षा प्रभारी पंकज सिंह ने बताया कि दूसरे एवं तीसरे दिन तीन-तीन पालियों में सुबह 10 से 11 बजे तक, दोपहर 11:30 बजे से 12:30 बजे तक और 2 बजे से 4 बजे तक परीक्षा होगी। प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं 23 सितंबर को पूरी हो जाएंगी। तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 24, 25 एवं 26 सितंबर को होगी। तीनों दिन आठ प्रश्नपत्र होंगे, जिनमें पहले दिन दो पालियों और दूसरे व तीसरे दिन तीन-तीन पालियों में परीक्षा कराई जाएगी।