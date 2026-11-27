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सराय तुलाराम में आयोजित सभा में उन्होंने कहा कि संविधान और बाबा साहब का नाम लेने वाले लोगों को अपने अतीत और इतिहास के पन्ने पलटकर देखने चाहिए। देश यह नहीं भूल सकता कि संविधान निर्माता बाबा साहब को भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया। इसके पीछे किसका षड्यंत्र था, यह भी याद रखना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जब बाबा साहब चुनाव के माध्यम से संसद पहुंचना चाहते थे, तब कांग्रेस और उसके नेतृत्वकर्ताओं ने उनके खिलाफ साजिश रची और उन्हें चुनाव में निर्वाचित नहीं होने दिया।उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ स्टेट गेस्ट हाउस में उनकी जान लेने का प्रयास किया और कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने का काम किया, वे आज देश के सामने बेनकाब हो चुके हैं।इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख रोहनिया राकेश पासी, अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष उदयभान गौतम, अशोक गौतम, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष दिलीप जयंत, रामप्रसाद पासी, श्रीराम, गोपाल रावत, हरिराम गौतम, शियाराम गौतम और जिला पंचायत सदस्य राजकुमार पासी मौजूद रहे।