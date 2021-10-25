Raebareli News: पितरों की आत्मा की शांति के लिए किया दान-पुण्य

विज्ञापन

गोकना घाट पर भी पिंडदान, तर्पण के अनुष्ठान किए गए। यह धार्मिक परंपरा पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। आचार्य संदीप तिवारी ने पितृ पक्ष में घर पर तर्पण और दान-पुण्य को उत्तम बताया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को भोजन कराना पितरों की तृप्ति का प्रमुख साधन है। गाय, कौए व चींटियों को अन्न देना भी इसमें शामिल है। श्राद्ध से पूर्वज प्रसन्न होकर परिवार पर कृपा बनाए रखते हैं। इससे समाज में सहयोग और आपसी सद्भाव की भावना मजबूत होती है।संदीप तिवारी ने बताया कि पितृ पक्ष में किए गए दान-पुण्य से पूर्वजों को शांति मिलती है। यह परिवार के लिए भी शुभ फलदायी होता है। इस मौके पर दीपू पांडेय, ऋषभ मिश्रा, राकेश प्रताप सिंह, अभिषेक मिश्रा और मोनू सिंह ने तर्पण किया। उन्होंने बताया कि तर्पण से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है।