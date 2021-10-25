Raebareli News: स्कूटी को वाहन ने मारी टक्कर

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महराजगंज।मिल एरिया क्षेत्र के कचौंदा निवासी शिवा (18) और हरचंदपुर क्षेत्र के मझिगांव निवासी प्रदीप (30) स्कूटी से रायबरेली जा रहे थे। कस्बे के पास सामने से आए चार पहिया वाहन ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों घायल हो गए। उन्हें सीएचसी पहुंचाया गया, जहां शिवा की गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सीओ प्रदीप कुमार ने बताया कि पुलिस जांच कर रही है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।