फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   50 suspects questioned regarding the theft at the palace

Raebareli News: महल में चोरी के मामले में 50 संदिग्धों से पूछताछ

Fri, 09 Oct 2026 01:17 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Fri, 09 Oct 2026 01:17 AM IST
विज्ञापन
50 suspects questioned regarding the theft at the palace
डीह। टेकारी दांदू गांव स्थित टेकारी महल में हुई चोरी का पांच दिन बाद भी खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस अब तक करीब 50 संदिग्धों से पूछताछ कर चुकी है लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। इस बीच महल के राजा अखिलेश्वरी प्रताप सिंह ने बृहस्पतिवार को चोरों की जानकारी देने वाले को एक लाख रुपये इनाम देने की घोषणा की है। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।
विज्ञापन


दो अक्तूबर को चोरों ने टेकारी महल से शिव-पार्वती की अष्टधातु की मूर्ति, चांदी के बर्तन, नकदी समेत करीब 80 लाख रुपये का सामान चोरी कर लिया था। महल की देखरेख करने वाले बृजेश कुमार श्रीवास्तव की तहरीर पर डीह थाने में एफआईआर दर्ज है। घटना के खुलासे के लिए डीह पुलिस के साथ एसओजी और सर्विलांस टीम को लगाया गया है। टीमें संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही हैं। हालांकि, अभी तक पुलिस को सफलता नहीं मिली है।
विज्ञापन


11 अक्तूबर से नवरात्र शुरू हो रही हैं। महल की कुलदेवी की मूर्ति चोरी होने से मंदिर में पूजा-पाठ को लेकर राज परिवार चिंतित है। राजा अखिलेश्वरी प्रताप सिंह ने लोगों से चोरों की जानकारी पुलिस तक पहुंचाने की अपील की है। एसपी रवि कुमार ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed