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राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का जिला स्तरीय आयोजन 27 नवंबर को सुबह 10 बजे से शहर के पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में होगा। टीमों को उनकी कक्षा के अनुसार सीनियर एवं जूनियर वर्ग में बांटा जाएगा। आनलाइन पंजीकरण के दौरान टीमों ने जिस प्रोजेक्ट का जिक्र किया है, उसी प्रोजेक्ट को जिला स्तरीय आयोजन में प्रस्तुत करना होगा। सभी प्रतिभागी टीमों को अपने विद्यालय के नोडल शिक्षक के साथ जिला स्तरीय आयोजन में प्रतिभाग करने के लिए कहा है।विज्ञान कांग्रेस के पं. दीनदयाल उपाध्याय राजीय मॉडल इंटर कॉलेज बसाढ़ के प्रवक्ता डॉ. नबी अहमद को जिला समन्वयक और पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज डीह के प्रवक्ता अनिल कुमार पांडेय को अकादमिक समन्वयक बनाया गया है। समन्वयकों के मुताबिक इस वर्ष राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का मुख्य विषय साइंस एंड इनोवेशन फाॅर सस्टेनेबिलिटी निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत पांच उप विषयों अवशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा, जल, भारतीय ज्ञान प्रणालियां और कृषि पर आधारित प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए जाएंगे।बाल विज्ञान कांग्रेस के जनपदीय आयोजन के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक संजीव कुमार सिंह ने कार्यक्रम प्रभारी नामित कर दिए हैं। यह जिम्मेदारी जिला समन्वयक डॉ. नबी अहमद, अकादमिक समन्वयक अनिल कुमार पांडेय, जीआईसी से डॉ. गंगा प्रसाद व राम सिंह चौहान और राजकीय हाईस्कूल पिंडारी कला से मंदीप कुमार को सौंपी गई है। मूल्यांकन करने के लिए माध्यमिक विद्यालयों से नीतू गुप्ता, दिनेश दीक्षित, अजय अवस्थी, फीरोज गांधी डिग्री कॉलेज से डॉ. जैनेंद्र पाठक, डॉ. हर्वेश राना नामित किए गए हैं।