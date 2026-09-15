Pratapgarh News: तीन बाइकों की भिड़ंत में युवक की मौत, तीन गंभीर घायल

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वहीं, दूसरी बाइक पर सवार पचरास थाना रानीगंज के सूरज सोनी (27) पुत्र गंगा प्रसाद और सचिन (25) पुत्र संजय कुमार रानीगंज स्थित अपने घर की ओर जा रहे थे। जबकि भभुआर थाना रानीगंज निवासी इंजमाम उर्फ इंजू (27) पुत्र सरवर हुसैन बुलेट से जा रहे थे। विज्ञापन

छैवा पुल पर तीनों बाइकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार चोरों लोग जख्मी हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से जिला मेडिकल कॉलेज भेजा। जहां चिकित्सकों ने उत्तम सिंह को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, तीनों घायलों का मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। वहीं, दूसरी बाइक पर सवार पचरास थाना रानीगंज के सूरज सोनी (27) पुत्र गंगा प्रसाद और सचिन (25) पुत्र संजय कुमार रानीगंज स्थित अपने घर की ओर जा रहे थे। जबकि भभुआर थाना रानीगंज निवासी इंजमाम उर्फ इंजू (27) पुत्र सरवर हुसैन बुलेट से जा रहे थे।छैवा पुल पर तीनों बाइकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार चोरों लोग जख्मी हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से जिला मेडिकल कॉलेज भेजा। जहां चिकित्सकों ने उत्तम सिंह को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, तीनों घायलों का मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है।

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लखनऊ-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित पृथ्वीगंज छैवा पुल पर मंगलवार शाम करीब छह बजे तीन बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान सिपाह महेरी, थाना कोतवाली देहात के उत्तम सिंह (28) पुत्र नगेंद्र बहादुर सिंह रूप में हुई है। वह बाइक से अकेले पृथ्वीगंज से भुपियामऊ की ओर जा रहे थे।