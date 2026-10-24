फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   Women protest against liquor shop

Pratapgarh News: शराब की दुकान के विरोध में उतरीं महिलाएं, किया प्रदर्शन

Sat, 24 Oct 2026 11:42 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:42 PM IST
विज्ञापन
Women protest against liquor shop
कोहड़ौर थाना क्षेत्र के औरंगाबाद में शराब के ठेके के विरोध में प्रदर्शन करती ग्रामीण महिलाएं। स
औरंगाबाद स्थित शराब की दुकान का शनिवार को नारी संगठन के नेतृत्व महिलाओं ने जमकर विरोध किया। सूचना पर पुलिस पहुंची और महिलाओं को शांत कराया। करीब दो घंटे तक पुलिस अधिकारी महिलाओं को समझाते रहे।
विज्ञापन

औरंगाबाद में खुली शराब की दुकान का स्थानीय महिलाएं काफी दिनों से विरोध कर रही हैं। बावजूद इसके शराब की दुकान को हटाया नहीं गया। शनिवार की सुबह करीब 11 बजे महिलाओं की भीड़ नारी संगठन के नेतृत्व में औरंगाबाद एकत्र हो गई। नारेबाजी करते हुए महिलाओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। यह देख शराब की दुकान का शटर गिरा दिया गया।
विज्ञापन

इसके बाद भी महिलाओं का प्रदर्शन जारी रहा। सूचना पर कोहड़ौर थाने की फोर्स मौके पर पहुंची। महिलाएं शराब की दुकान हटाने की जिद करती रहीं। महिलाओं ने कहा कि ठेके पर शराब पीने वालों की भीड़ के कारण राहगीरों, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और स्कूली छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इससे उन्हें असुरक्षा महसूस होती है। महिलाओं ने शराब की दुकान बंद कराने के लिए डीएम को ज्ञापन सौंपने की बात कही।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed