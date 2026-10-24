Pratapgarh News: शराब की दुकान के विरोध में उतरीं महिलाएं, किया प्रदर्शन

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औरंगाबाद में खुली शराब की दुकान का स्थानीय महिलाएं काफी दिनों से विरोध कर रही हैं। बावजूद इसके शराब की दुकान को हटाया नहीं गया। शनिवार की सुबह करीब 11 बजे महिलाओं की भीड़ नारी संगठन के नेतृत्व में औरंगाबाद एकत्र हो गई। नारेबाजी करते हुए महिलाओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। यह देख शराब की दुकान का शटर गिरा दिया गया।इसके बाद भी महिलाओं का प्रदर्शन जारी रहा। सूचना पर कोहड़ौर थाने की फोर्स मौके पर पहुंची। महिलाएं शराब की दुकान हटाने की जिद करती रहीं। महिलाओं ने कहा कि ठेके पर शराब पीने वालों की भीड़ के कारण राहगीरों, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और स्कूली छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इससे उन्हें असुरक्षा महसूस होती है। महिलाओं ने शराब की दुकान बंद कराने के लिए डीएम को ज्ञापन सौंपने की बात कही।