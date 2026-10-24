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Pratapgarh News: वार्डों में साफ-सफाई की ऑनलाइन निगरानी की तैयारी

Sat, 24 Oct 2026 11:44 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:44 PM IST
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Preparations for online monitoring of cleanliness in the wards
आगरा और गोरखपुर महानगर की तर्ज पर शहर के सभी वार्डों में साफ-सफाई की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। दिल्ली की तकनीकी टीम नवंबर के प्रथम सप्ताह में नगर पालिका के अधिकारियों से संपर्क करेगी। इसके बाद कार्य की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
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ऑनलाइन निगरानी के दौरान वार्डों में गंदगी मिलने पर संबंधित सफाई कर्मी के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। बेहतर कार्य करने वाले सफाई कर्मियों को पुरस्कार भी मिलेगा।
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शहर में 25 वार्ड हैं। नगरपालिका परिषद बेल्हा में 250 सफाई कर्मी हैं। सभी वार्डों को साफ-सुथरा रखने की जिम्मेदारी सफाई कर्मियों की है। दो शिफ्ट में वार्डों की साफ-सफाई की जाती है। सफाई के बाद वार्डों के सुपरवाइजर से जीपीएस के जरिये संबंधित वार्ड की गलियों व बाजारों की फोटो मांगी जाती है लेकिन अब इसकी आनलाइन निगरानी होगी।
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आगरा व गोरखपुर की तर्ज पर यहां भी हाईटेक व्यवस्था लागू होगी। वार्डों और गलियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। उसका एक पैनल नगरपालिका स्थित कार्यालय में लगेगा।
वर्जन -
नवंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली से तकनीकी टीम कार्यालय आएगी। ऑनलाइन निगरानी की तकनीक का प्रशिक्षण कर्मचारियों को दिया जाएगा।
- राकेश कुमार, अधिशासी अधिकारी-नगर पालिका
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