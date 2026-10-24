Pratapgarh News: महिला अस्पताल... दिन में पानी वाली दाल, रात में खिचड़ी

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मरीजों की थाली से अंडा, फल और सलाद गायब है। वहीं, भर्ती प्रसूताओं को दोपहर में पानी वाली दाल, मोटा चावल, रोटी और आलू-कद्दू या तरोई की सब्जी और शाम को खिचड़ी या दलिया परोसा जा रहा है।100 बेड के महिला अस्पताल में प्रसव पीड़िताओं को मिलाकर 60 मरीज भर्ती हैं। उन्हें सुबह आठ बजे पोहे के साथ एक ग्लास दूध दिया जाता है। दूध का स्वाद अच्छा न होने की वजह से प्रसूताएं इसे पीने से कतराती हैं। पूरे परिसर में मेन्यू बोर्ड तक नहीं लगा है। इस वजह से मरीजों और उनके तीमारदारों को पता ही नहीं चल पाता है कि खाने में क्या मिलेगा।अस्पताल में नहीं है रसोई घरविभागीय सूत्रों के मुताबिक, मरीजों को जो खाना मिलता है वह अस्पताल में तैयार नहीं होता है। अस्पताल में रसोई घर तक नहीं है। कार्यदायी संस्था के कर्मचारी घर से खाना तैयार कराकर अस्पताल लेकर आते हैं और मरीजों को परोसते हैं। वेंडर को एक मरीज के लिए 135 रुपये दिए जाते हैं। इसमें सुबह नाश्ता, दोपहर और रात का खाना शामिल होता है।स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के अनुसार, सुबह नाश्ते में दूध के साथ पोहा, दलिया, अंडा, फल और ब्रेड दिया जाना चाहिए। दोपहर में चार रोटी, दाल, चावल, सलाद, मौसमी सब्जी को आहार में शामिल होना चाहिए। रात के मेन्यू में रोटी, सब्जी, चावल व मौसमी फल देना अनिवार्य है। इसके बाद भी कार्यदायी संस्था मेन्यू के हिसाब से खाना नहीं परोस रही है।बोले तीमारदारचार दिन पहले पत्नी शिल्पी ने बच्चे को जन्म दिया। सर्जिकल वार्ड में भर्ती है। नाश्ते में दूध-चना और खाने में आलू-कद्दू, पानी वाली दाल और रोटी मिलती है। - नीरज, डेरवामेरी पत्नी तीन दिन से सर्जिकल वार्ड में भर्ती है। फल और अंडा एक भी दिन नहीं मिला। मेन्यू बोर्ड कहीं नहीं लगा। खाने के साथ सलाद तक नहीं मिलता।- राजेश कुमार, बड़नपुरवर्जन -सीएमओ ने कार्यदायी संस्था ओम साई को भोजन की जिम्मेदारी दी है। मेन्यू बोर्ड लगाने और उसके मुताबिक भोजन देने का आदेश भी है। मामले की जांच की जाएगी। सीएमओ को पत्र लिखकर कार्यदायी संस्था के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।- डॉ. रमेश पांडेय, सीएमएस महिला अस्पताल।