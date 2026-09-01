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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   When villagers questioned the mismanagement at the cowshed, the Executive Officer (EO) lashed out and threatened to file an FIR.

Pratapgarh News: ग्रामीणों ने गोशाला में अव्यवस्था पर किया सवाल तो भड़के ईओ, एफआईआर की धमकी

Tue, 01 Sep 2026 02:19 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:19 AM IST
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When villagers questioned the mismanagement at the cowshed, the Executive Officer (EO) lashed out and threatened to file an FIR.
नगर पंचायत पट्टी स्थित कान्हा गोशाला रत्तूपुर की बदहाली की जमीनी हकीकत देखने पहुंचे ईओ रॉबिन सिंह पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने कहा कि सोमवार को उनसे गोशाला की अव्यवस्था पर सवाल किया गया तो ईओ ने एफआईआर करने की धमकी दी।
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कहा कि फर्जी एफआईआर कराकर जेल भिजवा देंगे। ईओ की धमकी के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों ने कहा कि वे जेल जाने से नहीं डरते हैं लेकिन गोमाता की दुर्दशा करने वालों को बेनकाब करके ही दम लेंगे।
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रविवार को सीडीओ डॉ. राम मोहन मीना के आदेश पर सीवीओ डॉ. दयानंद श्रीवास्तव गोशाला की जांच करने पहुंचे थे। ग्रामीणों की शिकायत पर जांच और सुधार का आश्वासन दिया था।
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इस दौरान ननकू यादव, इजहार अहमद, कृष्णा, प्रशांत सिंह, प्रवीण सिंह ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। बताया कि गोवंश के शव का वीडियो वायरल होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ईओ रॉबिन सिंह ने बताया कि अमर्यादित भाषा के प्रयोग का आरोप गलत है। गोशाला में सुधार किया जाएगा।
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