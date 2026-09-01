Pratapgarh News: ग्रामीणों ने गोशाला में अव्यवस्था पर किया सवाल तो भड़के ईओ, एफआईआर की धमकी

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कहा कि फर्जी एफआईआर कराकर जेल भिजवा देंगे। ईओ की धमकी के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों ने कहा कि वे जेल जाने से नहीं डरते हैं लेकिन गोमाता की दुर्दशा करने वालों को बेनकाब करके ही दम लेंगे।रविवार को सीडीओ डॉ. राम मोहन मीना के आदेश पर सीवीओ डॉ. दयानंद श्रीवास्तव गोशाला की जांच करने पहुंचे थे। ग्रामीणों की शिकायत पर जांच और सुधार का आश्वासन दिया था।इस दौरान ननकू यादव, इजहार अहमद, कृष्णा, प्रशांत सिंह, प्रवीण सिंह ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। बताया कि गोवंश के शव का वीडियो वायरल होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ईओ रॉबिन सिंह ने बताया कि अमर्यादित भाषा के प्रयोग का आरोप गलत है। गोशाला में सुधार किया जाएगा।