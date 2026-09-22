Pratapgarh News: खो-खो में यूपीएस गौरा और सांगीपुर विजेता

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प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका राजेंद्र पांडेय, सुभाष पांडेय, कौशलेंद्र सिंह, शैलेश सिंह, राम बहादुर पाल और अजय कुमार ने निभाई। प्रतियोगिता जिला व्यायाम शिक्षक रामकुमार सिंह, मंजू सिंह और जिला स्काउट मास्टर सुशील सिंह के निर्देशन में संपन्न हुई। सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक संजय कुमार कुशवाहा और बीएसए देवव्रत सिंह ने विजेता और उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया।

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शहर के मीरा भवन स्थित स्टेडियम में मंगलवार को बेसिक शिक्षा विभाग के तत्वावधान में जिला स्तरीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयीय बालिका वर्ग की खो-खो प्रतियोगिता हुई। इसमें जिले के सभी संभागों से पहुंची प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की बालिका टीमों ने प्रतिभाग किया। उच्च प्राथमिक वर्ग का फाइनल मुकाबला गौरा और संडवा चंद्रिका के बीच हुआ। इसमें गौरा की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की, जबकि संडवा चंद्रिका की टीम उपविजेता रही। प्राथमिक वर्ग के फाइनल में सांगीपुर और गौरा की टीम आमने-सामने रहीं। सांगीपुर की बालिकाओं ने बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। गौरा की टीम उपविजेता रही।