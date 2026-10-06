फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   Truck driver beaten half-dead for demanding wages; dies on the way.

Pratapgarh News: मजदूरी मांगने पर ट्रक चालक को पीटकर किया अधमरा, रास्ते में माैत

Tue, 06 Oct 2026 11:18 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:18 PM IST
विज्ञापन
Truck driver beaten half-dead for demanding wages; dies on the way.
अपने हक की मजदूरी की मांग ने ट्रक चालक की जिंदगी निगल ली। ट्रक मालिक समेत तीन ने लोहे की रॉड से पीटकर चालक को घायल कर दिया। प्रयागराज पहुंचने से पहले ही चालक ने दम तोड़ दिया। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है । जबकि अन्य की तलाश शुरू कर दी है।
विज्ञापन


संग्रामगढ़ के नौढिया गोविंद रसूलपुर निवासी मनोज सोनकर (32) ट्रक चलाता था। परिजनों का आरोप है कि सोमवार शाम करीब पांच बजे मानिकपुर थाना क्षेत्र के आलापुर बाईपास के पास पहुंचने पर मनोज ने ट्रक मालिक से अपनी मजदूरी मांगी। इसी बात पर विवाद बढ़ गया।
विज्ञापन


आरोप है कि ट्रक मालिक जयप्रकाश तिवारी उर्फ मुन्नू और उसके साथी चालक अखिलेश यादव व अन्य ने लोहे की रॉड से मनोज पर हमला बोल दिया। घायल मनोज ने फोन पर पत्नी साक्षी को घटना की जानकारी दी।
विज्ञापन
विज्ञापन


परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए, जहां से डॉक्टरों ने प्रयागराज रेफर कर दिया। प्रयागराज पहुंचने से पहले ही मनोज की सांसें थम गईं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या व एससी-एसटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी पींग गांव निवासी अखिलेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है।

ट्रक मालिक घर छोड़कर फरार

चालक की हत्या के बाद पुलिस की दबिश ट्रक मालिक जयप्रकाश तिवारी के घर पर जारी है। ट्रक मालिक के परिजनों के साथ उसके परिचितों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपी ट्रक मालिक ने मोबाइल फोन भी बंद कर लिया है। हालांकि सर्विलांस टीम लगातार आरोपी की लोकेशन ट्रेस कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही ट्रक मालिक को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।


वर्जन-

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक के पिता की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी ट्रक मालिक की तलाश जारी है।

बृजनंदन राय, एएसपी पश्चिमी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed