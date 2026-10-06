Pratapgarh News: समान वेतन की मांग को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों ने काली पट्टी बांध किया प्रदर्शन

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मेडिकल कॉलेज के महिला विंग में कार्यरत संविदा एनएचएम चिकित्सकों और कर्मचारियों ने कहा कि इस महंगाई में कम मानदेय से परिवार चलाना मुश्किल है। सरकार महंगाई भत्ता और मकान भत्ता लागू करे। मांग पूरी न होने तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन में डॉ. राकेश पांडेय, अरब कुमार, विजय बरनवाल, उदय मौर्य, सीएम शुक्ल, नीतू सिंह, वंदना सिंह, गरिमा त्रिपाठी मौजूद रहीं।वहीं, उप्र एड्स कंट्रोल सोसाइटी कर्मचारी संघ ने 10 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन का एलान किया है। संगठन ने कहा कि 15 अक्तूबर को सभी कर्मी ईको गार्डन लखनऊ में जुटेंगे। मांगों में 19 फरवरी 2026 के शासनादेश के तहत नियमितीकरण, जॉब सुरक्षा, 20 प्रतिशत अतिरिक्त मानदेय, 30 लाख का ग्रुप इंश्योरेंस शामिल है। इस दौरान अजय मोदनवाल, राहुल, सरोज शुक्ला, नीरज यादव, विवेक, राकेश ने हाथ में काली पट्टी बांधी।आशाओं ने मांगा 25 हजार मानदेयअजीतनगर पीएचसी में आशा कार्यकर्ताओं ने 25 हजार रुपये मानदेय और नियमितीकरण, रिटायरमेंट पर 10 लाख और पेंशन की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। जिलाध्यक्ष सुमन मिश्रा, आशा सिंह, चंदा यादव, नीलम, प्रियंका, जयंती गुप्ता, अफसाना बानो, नसीर बानो सहित 17 आशाएं मौजूद रहीं। उधर, प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के अध्यक्ष डॉ. राजीव त्रिपाठी और सचिव डॉ. दिनेश सिंह के आह्वान पर जिले भर के पीएमएस चिकित्सकों ने हाथ में काली पट्टी बांधकर नियमावली-2020 में संशोधन और विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती की मांग को लेकर विरोध जताया।