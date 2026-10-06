Pratapgarh News: अखिलेश यादव को हिरासत में लेने पर आक्रोशित सपाइयों का प्रदर्शन

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पदाधिकारियों के साथ एकत्रित होकर अंबेडकर चौराहे पर प्रदर्शन किया। चुनाव आयोग और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सूचना पर पुलिस की टीम चौराहे पर पहुंची। पूर्व सीएम के पुलिस हिरासत से छोड़े जाने की सूचना के बाद पदाधिकारियों ने धरना समाप्त किया।पूर्व विधायक राजकुमार पाल ने कहा कि भाजपा सरकार की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आंदोलन का क्रम जारी रहेगा। जिला महासचिव अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि बुधवार सुबह 11 बजे चुनाव आयोग के खिलाफ पैदल मार्च पार्टी कार्यालय से निकाला जाएगा। अंबेडकर चौराहा पर प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर महिला सभा अध्यक्ष शांति सिंह, पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष मनीष पाल, ज्योत्सना सिंह, बीएल वर्मा, वकार अहमद, निसार अहमद, शांतुन सिंह, अभिषेक तिवारी, भइयाराम पटेल, तबारक हुसैन, रामबहादुर पटेल उपस्थित रहे।