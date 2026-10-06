फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   Subsidy on agricultural machinery; booking starts October 7.

Pratapgarh News: कृषि यंत्रों पर अनुदान, सात अक्तूबर से बुकिंग

Tue, 06 Oct 2026 11:25 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:25 PM IST
विज्ञापन
Subsidy on agricultural machinery; booking starts October 7.
किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान मिलेगा। ऑनलाइन बुकिंग बुधवार से शुरू होगी। उप कृषि निदेशक अश्विनी कुमार सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में कृषि विभाग यह योजना चला रहा है। इसमें कृषि यंत्र, कृषि रक्षा उपकरण, ड्रोन और फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्र शामिल हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर और फार्म मशीनरी बैंक के लिए भी आवेदन किए जा सकते हैं। बुकिंग बुधवार दोपहर 12 बजे से 20 अक्तूबर रात 12 बजे तक चलेगी। किसान agriculture.up.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed