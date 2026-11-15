युवाओं की चेतना जागृत होने पर होगा समाज का विकास : आनंद

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भाजपा के वरिष्ठ नेता शिव प्रकाश मिश्र सेनानी ने कहा कि सामाजिक समरसता घट रही है। इससे राष्ट्र कमजोर हो रहा है। इसे दूर करने के लिए युवाओं को चेतना लानी होगी। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता राजा अनिल प्रताप सिंह ने विचार रखे। आयोजक मंच के अध्यक्ष ललित नारायण पांडेय रहे। उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षाविदों, समाजसेवियों, कवियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सचिन सिंह शोलू, राय साहब सिंह, राणा सूबेदार सिंह चौहान, डाॅ. जेएन मिश्रा, मनोज ब्रम्हचारी, आशालता सिंह मौजूद रहीं।

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युवाओं में चेतना जागृत होने पर ही समाज व राष्ट्र का विकास हो सकेगा। समाज जाति व धर्म के नाम पर बंट रहा है। इसे दूर करने के लिए युवाओं को आगे आना होगा। उक्त विचार रविवार को युवा चेतना मंच की ओर से मनोरथपुर में आयोजित सामाजिक समरसता समागम में कुंडा से आए समाजसेवी आनंद पांडेय ने व्यक्त की।