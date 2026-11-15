Pratapgarh News: पानी की पाइपलाइन फटने से धंसी सड़क, आठ घंटे लगा जाम

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पाइपलाइन से लगातार बहते पानी ने सड़क को भारी नुकसान पहुंचाया। हाईवे पर बने गड्ढे के चलते वाहन चालकों में हादसे का खतरा बना रहा। सूचना पर राजमार्ग प्रशासन के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और गड्ढे में मिट्टी डालकर सड़क की मरम्मत शुरू कराई। विज्ञापन

साथ ही टूटी पाइपलाइन को भी दुरुस्त किया गया। इस दौरान हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थम सी गई। ट्रैफिक पुलिस ने बारी-बारी से वाहनों को निकलवाया। दोपहर करीब 12:30 बजे सीओ ट्रैफिक रवींद्र कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और यातायात व्यवस्था संभाली। दोपहर तीन बजे तक धीरे-धीरे वाहनों का दबाव कम हुआ। इसके बाद यातायात व्यवस्था सामान्य हो सकी। पाइपलाइन से लगातार बहते पानी ने सड़क को भारी नुकसान पहुंचाया। हाईवे पर बने गड्ढे के चलते वाहन चालकों में हादसे का खतरा बना रहा। सूचना पर राजमार्ग प्रशासन के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और गड्ढे में मिट्टी डालकर सड़क की मरम्मत शुरू कराई।साथ ही टूटी पाइपलाइन को भी दुरुस्त किया गया। इस दौरान हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थम सी गई। ट्रैफिक पुलिस ने बारी-बारी से वाहनों को निकलवाया। दोपहर करीब 12:30 बजे सीओ ट्रैफिक रवींद्र कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और यातायात व्यवस्था संभाली। दोपहर तीन बजे तक धीरे-धीरे वाहनों का दबाव कम हुआ। इसके बाद यातायात व्यवस्था सामान्य हो सकी।

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बेल्हा देवी धाम स्थित सई पुल के पास देर रात पानी सप्लाई की मुख्य पाइप लाइन टूटने से बहाव में करीब 20 फीट सड़क धंस गई। पाइप फटने से बड़ा गड्ढा हो गया। प्रयागराज-अयोध्या हाईवे पर सुबह से शाम तक करीब आठ घंटे तक जाम लगा रहा। सुबह सात बजे से चिलबिला से सदर बाजार तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। यातायात व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी हो गई।