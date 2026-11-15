Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   Road caves in after water pipeline bursts; traffic jammed for eight hours

Pratapgarh News: पानी की पाइपलाइन फटने से धंसी सड़क, आठ घंटे लगा जाम

Sun, 15 Nov 2026 11:09 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:09 PM IST
विज्ञापन
Road caves in after water pipeline bursts; traffic jammed for eight hours
बेल्हा देवी सई पुल के समीप पाइप लाइन टूटने से धंसी सड़क बनाते राजमार्ग प्रशासन के लोग। संवाद
बेल्हा देवी धाम स्थित सई पुल के पास देर रात पानी सप्लाई की मुख्य पाइप लाइन टूटने से बहाव में करीब 20 फीट सड़क धंस गई। पाइप फटने से बड़ा गड्ढा हो गया। प्रयागराज-अयोध्या हाईवे पर सुबह से शाम तक करीब आठ घंटे तक जाम लगा रहा। सुबह सात बजे से चिलबिला से सदर बाजार तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। यातायात व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी हो गई।
विज्ञापन

पाइपलाइन से लगातार बहते पानी ने सड़क को भारी नुकसान पहुंचाया। हाईवे पर बने गड्ढे के चलते वाहन चालकों में हादसे का खतरा बना रहा। सूचना पर राजमार्ग प्रशासन के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और गड्ढे में मिट्टी डालकर सड़क की मरम्मत शुरू कराई।
विज्ञापन

साथ ही टूटी पाइपलाइन को भी दुरुस्त किया गया। इस दौरान हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थम सी गई। ट्रैफिक पुलिस ने बारी-बारी से वाहनों को निकलवाया। दोपहर करीब 12:30 बजे सीओ ट्रैफिक रवींद्र कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और यातायात व्यवस्था संभाली। दोपहर तीन बजे तक धीरे-धीरे वाहनों का दबाव कम हुआ। इसके बाद यातायात व्यवस्था सामान्य हो सकी।

बेल्हा देवी सई पुल के समीप पाइप लाइन टूटने से धंसी सड़क बनाते राजमार्ग प्रशासन के लोग। संवाद

बेल्हा देवी सई पुल के समीप पाइप लाइन टूटने से धंसी सड़क बनाते राजमार्ग प्रशासन के लोग। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed