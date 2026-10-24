Pratapgarh News: करवा चौथ पर कोलकाता-मुंबई की बिंदी से होगा सुहागिनों का शृंगार

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पंजाबी मार्केट, पल्टन बाजार, सिनेमा रोड, श्रीराम तिराहा, मीराभवन और चिलबिला समेत ग्रामीण बाजारों में भी पर्व से पहले रौनक दिखने लगी है। महिलाएं अपनी पसंद और परिधानों के रंग के अनुसार शृंगार के सामान खरीद रही हैं।कॉस्मेटिक दुकानदार उमेश हसानी ने बताया कि कोलकाता और मुंबई से बिंदी मंगाई गई है। पांच से 50 रुपये तक की बिंदी महिलाओं को खूब पसंद आ रही है। दुकानदार आलोक अग्रहरि के मुताबिक, करवा चौथ की तैयारियों के लिए महिलाएं अभी से खरीदारी कर रही हैं। बाजार में डिजाइनिंग कंगन 45 से 750 रुपये तक, चूड़ी 25 से 200 रुपये दर्जन और मेहंदी 10 से 20 रुपये तक उपलब्ध है।